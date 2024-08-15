На какой высоте устанавливать розетки и выключатели? Главные аспекты

При установке розеток и выключателей в жилых помещениях важно учитывать оптимальную высоту для удобства и безопасности.
1. Розетки: 30 см от пола
2. Выключатели: 90 см от пола
3. Расстояние от дверных проемов — не менее 10 см, от потолка — 15 см. Однако, высота может варьироваться в зависимости от удобства, соблюдая правила безопасности (ПУЭ).
Розетки должны находиться на высоте не ниже 60 см и на расстоянии не менее 60 см от смесителей. Оптимально — на высоте 1,3 м.
Розетки размещаются не ближе 50 см от газовой трубы, остальное зависит от удобства использования.
Правила аналогичны многоквартирным домам, но учитывают индивидуальные особенности помещений, таких как гаражи и веранды.
Розетки устанавливаются на высоте 80-100 см. В детских садах и школах — на уровне 1,8 м.
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