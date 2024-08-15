На какой высоте устанавливать розетки и выключатели? Главные аспекты

Рекомендации по высоте установки розеток и выключателей

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

При установке розеток и выключателей в жилых помещениях важно учитывать оптимальную высоту для удобства и безопасности.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Жилые комнаты

1. Розетки: 30 см от пола

2. Выключатели: 90 см от пола

3. Расстояние от дверных проемов — не менее 10 см, от потолка — 15 см. Однако, высота может варьироваться в зависимости от удобства, соблюдая правила безопасности (ПУЭ).

Санузел

Розетки должны находиться на высоте не ниже 60 см и на расстоянии не менее 60 см от смесителей. Оптимально — на высоте 1,3 м.

Кухня

Розетки размещаются не ближе 50 см от газовой трубы, остальное зависит от удобства использования.

Частные дома

Правила аналогичны многоквартирным домам, но учитывают индивидуальные особенности помещений, таких как гаражи и веранды.

Муниципальные учреждения

Розетки устанавливаются на высоте 80-100 см. В детских садах и школах — на уровне 1,8 м.

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