Сильно подорожала аренда дач по всей России, кроме Дальнего Востока

"Авито": в июле средняя стоимость аренды дачи достигла 4,5 тысяч рублей в сутки

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В июле средняя стоимость аренды дачи достигла 4,5 тысяч рублей в сутки, что на 12,5% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщает в четверг ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Авито".

Фото: flickr.com by *Susie*/sue/chasetheclouds, CC BY 2.0

Аналитики платформы "Авито путешествия" проштудировали объявления о посуточной аренде дач в 22 городах РФ в разных федеральных округах, кроме Дальневосточного.

Дороже всего снять дачу оказалось в Ханты-Мансийском АО — 9 тысяч рублей за ночь, Ульяновской области и Дагестане — по 6 тысяч рублей за сутки.

Дешевле всего остановиться на даче в Пермском крае и Крыму — по 2,8 тысячи рублей за ночь, Тверской, Ленинградской области и Ставропольском крае — по 3,5 тысячи рублей.

В исследовании отмечено также увеличение предложения посуточной аренды дач на 37% в июле 2024 года против июля 2023-го.

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