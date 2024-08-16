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С сентября станут более строгими требования к управляющим компаниям: раскрыты подробности

Юрист Сивакова разъяснила новые требования к управляющим компаниям
0:57
Недвижимость

Юрист Ирина Сивакова поделилась в своём телеграм-канале законодательными новеллами, вступающими в силу с сентября. Среди них – меры по усилению контроля за управляющими компаниями в многоквартирных домах.

Юрист Сивакова разъяснила новые требования к управляющим компаниям
Фото: Правительство Московской области by ГЖИ МО, CC BY 4.0

Отныне обслуживающие организации смогут получить лицензию на право управления жилым фондом при соблюдении дополнительных условий:

  • у учредителя не должно быть судимости за экономические преступления, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие;
  • в реестре дисквалифицированных лиц не должно быть сведений об учредителе организации;
  • в течение трёх лет до даты получения или продления лицензии организация не должна привлекаться к ответственности за грубое нарушение лицензионных требований  (Федеральный закон от 25.12.2023 № 662-ФЗ).

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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