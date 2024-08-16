В московских новостройках наблюдается снижение стоимости квартир

В июле 2024 года средняя стоимость квартир и апартаментов в новостройках Москвы составила 26,38 миллиона рублей, что на 2,8% меньше, чем в предыдущем месяце. Эти данные предоставлены компанией "Метриум".
Количество квартир стоимостью до 15 миллионов рублей увеличилось на 7,7%. По информации от управляющего директора "Метриум" Руслана Сырцова, в жилых и апарт-комплексах Москвы продаётся 34 380 таких объектов, что составляет 46,7% от общего объёма предложений.
В связи со снижением покупательской активности многие компании, такие как Level Group, ПИК, ФСК и Эталон, объявили значительные скидки в своих проектах комфорт- и бизнес-класса, сообщает Газета.Ru.
Эксперт отметил, что доступность лотов распределена неравномерно: к массовому сегменту относятся 12 790 объектов, к бизнес-классу — 3 632, в Новой Москве реализуется 17 950 таких объектов, а в премиальном и элитном сегментах предложения отсутствуют.
Согласно данным "Метриум", самые доступные объекты на первичном рынке "старой" Москвы на данный момент следующие:
Самые доступные объекты на первичном рынке Новой Москвы:
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