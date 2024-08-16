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В московских новостройках наблюдается снижение стоимости квартир

Эксперт Сырцов сообщил, что квартиры в новостройках Москвы подешевели до 26 млн рублей
2:08
Недвижимость

В июле 2024 года средняя стоимость квартир и апартаментов в новостройках Москвы составила 26,38 миллиона рублей, что на 2,8% меньше, чем в предыдущем месяце. Эти данные предоставлены компанией "Метриум".

Эксперт Сырцов сообщил, что квартиры в новостройках Москвы подешевели до 26 млн рублей
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Количество квартир стоимостью до 15 миллионов рублей увеличилось на 7,7%. По информации от управляющего директора "Метриум" Руслана Сырцова, в жилых и апарт-комплексах Москвы продаётся 34 380 таких объектов, что составляет 46,7% от общего объёма предложений.

В связи со снижением покупательской активности многие компании, такие как Level Group, ПИК, ФСК и Эталон, объявили значительные скидки в своих проектах комфорт- и бизнес-класса, сообщает Газета.Ru.

Эксперт отметил, что доступность лотов распределена неравномерно: к массовому сегменту относятся 12 790 объектов, к бизнес-классу — 3 632, в Новой Москве реализуется 17 950 таких объектов, а в премиальном и элитном сегментах предложения отсутствуют.

Согласно данным "Метриум", самые доступные объекты на первичном рынке "старой" Москвы на данный момент следующие:

  • квартира: 5,9 миллиона рублей за 19,9 квадратных метров в Южном Бутово (юго-запад);
  • апартаменты: 4,1 миллиона рублей за 12,8 квадратных метров в Очаково-Матвеевском (запад).

Самые доступные объекты на первичном рынке Новой Москвы:

  • квартира: 5 миллионов рублей за 20,9 квадратных метров в Филимонковском (Новомосковский административный округ);
  • апартаменты: 5,5 миллиона рублей за 23,9 квадратных метров в Московском (Новомосковский административный округ).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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