Выбираем скатерть для стола: какой вариант наиболее практичный

Наперон — это верхняя скатерть, которая обладает более практичными свойствами, чем нижняя, которая играет в первую очередь декоративную роль.
Наперон обычно представляет собой небольшую полоску плотной ткани, которую кладут поперек стола.
Хлопчатобумажные очень популярны благодаря своей красоте и практичности. Такие скатерти просты в уходе, а пятна на них можно довольно легко отстирать. Хлопок подходит для ежедневного использования.
Силиконовая скатерть надежно прилегает к столу, ее поверхность не скользкая. Это очень важно, особенно если в семье есть маленькие дети или животные.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.