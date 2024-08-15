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Выбираем скатерть для стола: какой вариант наиболее практичный

Советы, как выбрать скатерть для стола
0:47
Недвижимость

Как называется плотная скатерть

Наперон — это верхняя скатерть, которая обладает более практичными свойствами, чем нижняя, которая играет в первую очередь декоративную роль.

Советы, как выбрать скатерть для стола
Фото: Отзовик

Наперон обычно представляет собой небольшую полоску плотной ткани, которую кладут поперек стола.

Какая скатерть практичнее

Хлопчатобумажные очень популярны благодаря своей красоте и практичности. Такие скатерти просты в уходе, а пятна на них можно довольно легко отстирать. Хлопок подходит для ежедневного использования.

Какая скатерть не скользит

Силиконовая скатерть надежно прилегает к столу, ее поверхность не скользкая. Это очень важно, особенно если в семье есть маленькие дети или животные.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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