Выбираем скатерть для стола: какой вариант наиболее практичный

Советы, как выбрать скатерть для стола

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Как называется плотная скатерть

Наперон — это верхняя скатерть, которая обладает более практичными свойствами, чем нижняя, которая играет в первую очередь декоративную роль.

Фото: Отзовик

Наперон обычно представляет собой небольшую полоску плотной ткани, которую кладут поперек стола.

Какая скатерть практичнее

Хлопчатобумажные очень популярны благодаря своей красоте и практичности. Такие скатерти просты в уходе, а пятна на них можно довольно легко отстирать. Хлопок подходит для ежедневного использования.

Какая скатерть не скользит

Силиконовая скатерть надежно прилегает к столу, ее поверхность не скользкая. Это очень важно, особенно если в семье есть маленькие дети или животные.