Эксперты из "Домклик" выявили регионы с самым дешёвым жильём: Пермь и Башкирия

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

"Домклик" определил регионы с самыми низкими ценами на жильё

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Трофимов, CC BY-SA 4.0

Эксперты "Домклик" назвали крупные регионы, где стоимость жилья остаётся наиболее доступной. На начало августа в тройку лидеров вошли Пермский край, Челябинская область и Башкортостан.

В Пермском крае цены на вторичное жильё составили 77,1 тысячи рублей за квадратный метр. В Челябинской области этот показатель равен 81,5 тысячи рублей, а в Башкортостане — 86,2 тысячи рублей.

Также в пятёрку регионов с самыми низкими ценами на жильё вошли Волгоградская и Самарская области.

Интересно, что в июле 2024 года цены на жильё снизились почти в половине крупных городов. Эксперты объясняют это высокими процентными ставками по ипотеке и перегревом рынка.