Эксперты из "Домклик" выявили регионы с самым дешёвым жильём: Пермь и Башкирия

"Домклик" определил регионы с самыми низкими ценами на жильё
Эксперты "Домклик" назвали крупные регионы, где стоимость жилья остаётся наиболее доступной. На начало августа в тройку лидеров вошли Пермский край, Челябинская область и Башкортостан.
В Пермском крае цены на вторичное жильё составили 77,1 тысячи рублей за квадратный метр. В Челябинской области этот показатель равен 81,5 тысячи рублей, а в Башкортостане — 86,2 тысячи рублей.
Также в пятёрку регионов с самыми низкими ценами на жильё вошли Волгоградская и Самарская области.
Интересно, что в июле 2024 года цены на жильё снизились почти в половине крупных городов. Эксперты объясняют это высокими процентными ставками по ипотеке и перегревом рынка.
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