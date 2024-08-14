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Эксперты из "Домклик" выявили регионы с самым дешёвым жильём: Пермь и Башкирия

1:01
Недвижимость

"Домклик" определил регионы с самыми низкими ценами на жильё

Эксперты из "Домклик" выявили регионы с самым дешёвым жильём: Пермь и Башкирия
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Трофимов, CC BY-SA 4.0

Эксперты "Домклик" назвали крупные регионы, где стоимость жилья остаётся наиболее доступной. На начало августа в тройку лидеров вошли Пермский край, Челябинская область и Башкортостан.

В Пермском крае цены на вторичное жильё составили 77,1 тысячи рублей за квадратный метр. В Челябинской области этот показатель равен 81,5 тысячи рублей, а в Башкортостане — 86,2 тысячи рублей.

Также в пятёрку регионов с самыми низкими ценами на жильё вошли Волгоградская и Самарская области.

Интересно, что в июле 2024 года цены на жильё снизились почти в половине крупных городов. Эксперты объясняют это высокими процентными ставками по ипотеке и перегревом рынка.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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