ЖК "Сокольники" как образец застройки нового уровня

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жилой комплекс Sokolniki — это проект от девелопера STONE, который расположен в районе Сокольники, в Москве. Он состоит из трёх разноэтажных башен, каждая из которых имеет свою инфраструктуру.

Фото: Flickr by Chris, CC BY 2.0

Квартиры в ЖК Sokolniki доступны в разных планировках и размерах, от 28 до 135 квадратных метров. Высота потолков составляет 3,1 метра. Стоимость квадратного метра на август 2024 года начинается от 390 тысяч рублей.

Территория комплекса занимает 2,2 гектара, она огорожена и благоустроена. В инфраструктуру ЖК Sokolniki входят детский сад, торговые помещения, подземный паркинг и кладовые.

Девелопер STONE планирует завершить строительство жилого комплекса в 2027 году.