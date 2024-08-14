ЖК "Сокольники" как образец застройки нового уровня

Жилой комплекс Sokolniki — это проект от девелопера STONE, который расположен в районе Сокольники, в Москве. Он состоит из трёх разноэтажных башен, каждая из которых имеет свою инфраструктуру.
Квартиры в ЖК Sokolniki доступны в разных планировках и размерах, от 28 до 135 квадратных метров. Высота потолков составляет 3,1 метра. Стоимость квадратного метра на август 2024 года начинается от 390 тысяч рублей.
Территория комплекса занимает 2,2 гектара, она огорожена и благоустроена. В инфраструктуру ЖК Sokolniki входят детский сад, торговые помещения, подземный паркинг и кладовые.
Девелопер STONE планирует завершить строительство жилого комплекса в 2027 году.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.