Как утеплить окна на зиму и забыть о сквозняках: простые методы, которые сэкономят вам кучу денег

Как правильно заклеить окна на зиму

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Вопрос утепления окон на зиму актуален не только для владельцев старых деревянных рам, но и для обладателей пластиковых окон, которые могут быть не идеальны.

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Причины сквозняков

Деревянные окна. Дерево реагирует на влажность и температурные колебания, что приводит к деформации рам, появлению щелей и сквознякам.

Пластиковые окна. Даже качественные пластиковые окна могут пропускать холод, если уплотнители изношены или есть трещины.

Как найти проблему

Уплотнители. Проверьте резиновый уплотнитель на износ и герметичность.

Трещины. Используйте свечу или зажигалку для обнаружения сквозняков.

Оконная фурнитура. Убедитесь, что ручки, петли и механизмы работают правильно.

Изоляция для деревянных окон

Замазка. Для заполнения трещин и щелей.

Парафин. Заливает трещины, быстро застывает и не пропускает воздух.

Силиконовый уплотнитель. Долговечный и эффективный.

Изоляция для пластиковых окон

Оконные ленты. Простые в применении, но не всегда эффективные.

Поролон. Подходит для широких щелей, но впитывает влагу.

Шнуры-утеплители. Эффективные и водоотталкивающие.

Самоклеящаяся лента. Удобная в установке, позволяет открывать створки.

Герметики. Заполняют мелкие трещины, не повреждают внешний вид рамы.

Пленки. Удерживают тепло и позволяют окну оставаться прозрачным.