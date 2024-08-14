Как утеплить окна на зиму и забыть о сквозняках: простые методы, которые сэкономят вам кучу денег

Вопрос утепления окон на зиму актуален не только для владельцев старых деревянных рам, но и для обладателей пластиковых окон, которые могут быть не идеальны.
Причины сквозняков
Деревянные окна. Дерево реагирует на влажность и температурные колебания, что приводит к деформации рам, появлению щелей и сквознякам.
Пластиковые окна. Даже качественные пластиковые окна могут пропускать холод, если уплотнители изношены или есть трещины.
Как найти проблему
Уплотнители. Проверьте резиновый уплотнитель на износ и герметичность.
Трещины. Используйте свечу или зажигалку для обнаружения сквозняков.
Оконная фурнитура. Убедитесь, что ручки, петли и механизмы работают правильно.
Изоляция для деревянных окон
Замазка. Для заполнения трещин и щелей.
Парафин. Заливает трещины, быстро застывает и не пропускает воздух.
Силиконовый уплотнитель. Долговечный и эффективный.
Изоляция для пластиковых окон
Оконные ленты. Простые в применении, но не всегда эффективные.
Поролон. Подходит для широких щелей, но впитывает влагу.
Шнуры-утеплители. Эффективные и водоотталкивающие.
Самоклеящаяся лента. Удобная в установке, позволяет открывать створки.
Герметики. Заполняют мелкие трещины, не повреждают внешний вид рамы.
Пленки. Удерживают тепло и позволяют окну оставаться прозрачным.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.