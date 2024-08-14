Сохраните свои деньги: как легко проверить фундамент перед покупкой дома и избежать проблем

Фундамент — основа любого здания, и его качество критично для долговечности и безопасности конструкции.
В этом кратком руководстве мы расскажем, как проверять фундамент на различных этапах строительства и покупки.
Контроль фундамента при строительстве
1. Проверьте геодезическую съемку участка и соответствие типа фундамента грунту.
2. Убедитесь в правильной глубине и ширине котлована, а также в выравнивании и уплотнении грунта.
3. Оцените прочность и ровность установки опалубки.
4. Проверьте соответствие арматурного каркаса проекту и защиту от коррозии.
5. Убедитесь в качестве и однородности бетона, равномерности его укладки.
6. Убедитесь, что бетон защищен от пересыхания и перегрева.
Проверка фундамента при покупке дома
1. Оцените состояние отмостки, цоколя и фасада, а также любые трещины или перекосы.
2. Ищите трещины на стенах и потолках, неровности полов, проблемы с дверями и окнами.
3. Проверьте наличие трещин, сырости и плесени в подвале
При покупке участка с готовым фундаментом
1. Обратите внимание на трещины, сколы и следы влаги.
2. Проверьте горизонтальность и вертикальность фундамента с помощью уровня.
3. Измерьте размеры и проверьте наличие пустот.
4. Оцените состояние грунта вокруг фундамента.
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