Сохраните свои деньги: как легко проверить фундамент перед покупкой дома и избежать проблем

Как проверить фундамент дома перед покупкой

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Фундамент — основа любого здания, и его качество критично для долговечности и безопасности конструкции.

Фото: Own work by Metzner, CC BY-SA 3.0

В этом кратком руководстве мы расскажем, как проверять фундамент на различных этапах строительства и покупки.

Контроль фундамента при строительстве

1. Проверьте геодезическую съемку участка и соответствие типа фундамента грунту.

2. Убедитесь в правильной глубине и ширине котлована, а также в выравнивании и уплотнении грунта.

3. Оцените прочность и ровность установки опалубки.

4. Проверьте соответствие арматурного каркаса проекту и защиту от коррозии.

5. Убедитесь в качестве и однородности бетона, равномерности его укладки.

6. Убедитесь, что бетон защищен от пересыхания и перегрева.

Проверка фундамента при покупке дома

1. Оцените состояние отмостки, цоколя и фасада, а также любые трещины или перекосы.

2. Ищите трещины на стенах и потолках, неровности полов, проблемы с дверями и окнами.

3. Проверьте наличие трещин, сырости и плесени в подвале

При покупке участка с готовым фундаментом

1. Обратите внимание на трещины, сколы и следы влаги.

2. Проверьте горизонтальность и вертикальность фундамента с помощью уровня.

3. Измерьте размеры и проверьте наличие пустот.

4. Оцените состояние грунта вокруг фундамента.