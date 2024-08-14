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Самое дешёвое жильё на Пхукете можно купить по цене нижегородской "двушки"

4,5 миллиона рублей - и вы можете стать счастливым домовладельцем на Пхукете
1:32
Недвижимость

Эксперты российского агентства недвижимости ГЖА. рф проанализировали ситуацию на рынке недвижимости на острове Пхукет в Таиланде. Этот остров пользуется большой популярностью у российских туристов.

4,5 миллиона рублей - и вы можете стать счастливым домовладельцем на Пхукете
Фото: flickr.com by Kullez, CC BY 2.0

Сейчас на острове продаётся 181 объект недвижимости. С марта количество предложений снизилось на 44%. О стоимости жилья изданию "Вести Подмосковья" рассказала пресс-служба агентства.

Самый доступный вариант жилья обойдётся российскому покупателю в 4 480 000 рублей. Это апартаменты площадью 22 квадратных метра на четвёртом этаже семиэтажного здания. Дом был построен в 2013 году недалеко от пляжа Бангтао. За апартаменты площадью 30 квадратных метров в жилом комплексе, построенном на год раньше, нужно будет заплатить 4 900 000 рублей.

По данным экспертов ГЖА. рф, на Пхукете сейчас можно найти 30 лотов стоимостью менее 10 миллионов рублей.

Пхукет — крупнейший остров Королевства Таиланд, расположенный у западного побережья в Андаманском море Индийского океана. Основная часть доходов экономики острова поступает от туризма.

По аналогичной цене в 4,5 млн. рублей можно купить довольно плохонькую "двушку" на вторичном рынке в Нижнем Новгороде. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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