Риэлтор Апрелев спрогнозировал осенний рост цен на недвижимость

Риэлтор Константин Апрелев прогнозирует рост цен на аренду жилья в осенний период на 15-20%.
По словам специалиста, повышение стоимости аренды может быть связано с сезонными факторами и высокой ключевой ставкой. Традиционный откат цен, который обычно происходит с января следующего года, не гарантирован в этот раз.
Рынок съёмного жилья имеет цикличный сезонный характер, и в этом году мы уже наблюдаем повышение цен на 10% и более. Это может быть связано с доступностью ипотеки на вторичном рынке, которая влияет на спрос на аренду. Кроме того, инфляция и рост доходов населения также оказывают влияние на подорожание аренды.
Если спрос на рынке продолжит расти, то цены на аренду могут увеличиться ещё больше.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.