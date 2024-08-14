Риэлтор Апрелев спрогнозировал осенний рост цен на недвижимость

Риэлтор Апрелев призвал не ждать осени для покупки жилья

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Риэлтор Константин Апрелев прогнозирует рост цен на аренду жилья в осенний период на 15-20%.

Фото: commons.wikimedia.org by Earl4eg, CC BY-SA 3.0

По словам специалиста, повышение стоимости аренды может быть связано с сезонными факторами и высокой ключевой ставкой. Традиционный откат цен, который обычно происходит с января следующего года, не гарантирован в этот раз.

Рынок съёмного жилья имеет цикличный сезонный характер, и в этом году мы уже наблюдаем повышение цен на 10% и более. Это может быть связано с доступностью ипотеки на вторичном рынке, которая влияет на спрос на аренду. Кроме того, инфляция и рост доходов населения также оказывают влияние на подорожание аренды.

Если спрос на рынке продолжит расти, то цены на аренду могут увеличиться ещё больше.