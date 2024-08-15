Выяснилось, сколько россиян готовы переплатить за квартиру в комфортном районе

Согласно исследованию компании Level Group, каждый третий житель России готов заплатить от 5 % до 15 % сверх стоимости квартиры за проживание в благополучном районе.
Респонденты сообщили, что 15 % из них готовы к ещё большим тратам, а почти половина считают комфортным увеличение стоимости жилья на 1-5 %, сообщает Газета.Ru.
При выборе района ключевыми критериями для 43 % опрошенных стали развитая инфраструктура, для 22 % — близость парков и зелёных зон, для 21 % — доступность метро. Для 15 % важна близость водоёмов, а 27 % учитывают уровень шума.
В пресс-службе Level Group отметили, что близость лесопарковых зон оказалась в тройке наиболее важных факторов комфортной городской жизни наряду с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью.
Также исследование показало важность наличия парковочных мест (на это обратили внимание 28 % опрошенных), хорошей экологии (12 %) и добрососедских отношений (17 %).
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