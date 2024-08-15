Что будет с обновлённой семейной ипотекой в условиях ожидаемого повышения ключевой ставки

На прошлой неделе ВТБ повысил минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке для большинства клиентов с 20,1% до 30,1%, обратил внимание экономист Алексей Кричевский.
Он уверен, что это первая ласточка. "Другие банки отставать тоже не будут — сообщения полетят уже на этой неделе", — прокомментировал эксперт в своём телеграм-канале "Экономизм".
По его мнению, если подтвердятся слухи о повышении ключевой ставки ЦБ до 20% и сокращении субсидирования ипотечного кредитования, ситуация ещё больше ухудшится.
"Вторичка" — вниз, аренда — вверх, застройщики в запое от непонимания, куда бежать", — резюмировал Кричевский.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.