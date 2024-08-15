Что будет с обновлённой семейной ипотекой в условиях ожидаемого повышения ключевой ставки

Экономист Кричевский предрёк повышение первоначальных взносов по семейной ипотеке

0:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На прошлой неделе ВТБ повысил минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке для большинства клиентов с 20,1% до 30,1%, обратил внимание экономист Алексей Кричевский.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Он уверен, что это первая ласточка. "Другие банки отставать тоже не будут — сообщения полетят уже на этой неделе", — прокомментировал эксперт в своём телеграм-канале "Экономизм".

По его мнению, если подтвердятся слухи о повышении ключевой ставки ЦБ до 20% и сокращении субсидирования ипотечного кредитования, ситуация ещё больше ухудшится.

"Вторичка" — вниз, аренда — вверх, застройщики в запое от непонимания, куда бежать", — резюмировал Кричевский.