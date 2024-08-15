Три абсолютно законных способа уменьшить плату за услуги ЖКХ

Юрист Ирина Сивакова назвала три основания для пересчёта квартплаты в меньшую сторону. Детали приведены в её телеграм-канале.
"То, что плата за ЖКУ только растёт, стало уже привычным явлением. Но не стоит забывать, что закон предусматривает ряд случаев, когда собственнику квартиры должны пересчитать стоимость ЖКУ в сторону снижения", — написала она.
Если квартира пустует более пяти дней, можно обратиться за перерасчётом за электро-, газо-, водоснабжение (если в квартире нет счётчиков и подтверждается невозможность их установки), а также вывоз твёрдых коммунальных отходов — с документальным подтверждением отсутствия жильцов.
При несоответствии качества коммунальных ресурсов требованиям, приведённым в приложении № 1 к правилам, утверждённым постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354, либо неудовлетворительном содержании жилого фонда (нормативы закреплены постановлением правительства РФ от 03.04.2013 № 290).
По окончании срока действия поверки счётчика его показания признаются недействительными, и плата за коммунальную услугу взимается по утверждённому нормативу потребления. По сложившейся судебной практике, если жилец докажет, что счётчик был исправен, тогда должны сделать перерасчёт с учётом его показаний.
Детали
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей. Источник
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