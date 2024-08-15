Три абсолютно законных способа уменьшить плату за услуги ЖКХ

Юрист назвала три основания для пересчёта квартплаты в меньшую сторону

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Юрист Ирина Сивакова назвала три основания для пересчёта квартплаты в меньшую сторону. Детали приведены в её телеграм-канале.

Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak, CC BY 3.0

"То, что плата за ЖКУ только растёт, стало уже привычным явлением. Но не стоит забывать, что закон предусматривает ряд случаев, когда собственнику квартиры должны пересчитать стоимость ЖКУ в сторону снижения", — написала она.

1. Жильцы в квартире временно отсутствуют

Если квартира пустует более пяти дней, можно обратиться за перерасчётом за электро-, газо-, водоснабжение (если в квартире нет счётчиков и подтверждается невозможность их установки), а также вывоз твёрдых коммунальных отходов — с документальным подтверждением отсутствия жильцов.

2. Коммунальные услуги оказаны некачественно

При несоответствии качества коммунальных ресурсов требованиям, приведённым в приложении № 1 к правилам, утверждённым постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354, либо неудовлетворительном содержании жилого фонда (нормативы закреплены постановлением правительства РФ от 03.04.2013 № 290).

3. Счётчик прошёл поверку, но с опозданием

По окончании срока действия поверки счётчика его показания признаются недействительными, и плата за коммунальную услугу взимается по утверждённому нормативу потребления. По сложившейся судебной практике, если жилец докажет, что счётчик был исправен, тогда должны сделать перерасчёт с учётом его показаний.

Детали

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей. Источник