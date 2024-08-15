Узнали в старой книге, как обойтись своими силами в случае засора в канализации

Подробная инструкция по прочистке засорившегося канализационного слива

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если плохо уходит вода в раковине, не спешите вызывать сантехника. В одной старой книге "Pravda.Ru" нашла стопроцентный способ самостоятельно пробить засор, если он возник в сифоне.

Фото: Госжилинспекция Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Для очистки бутылочного сифона необходимо открутить его нижнюю крышку (отстойник) и длинной щепкой, проволокой или отвёрткой очистить внутренность сифона. Перед этим рекомендуется подставить под него таз или ведро, чтобы не запачкать пол ванной комнаты или кухни. После очистки сифона закручивают отстойник на место, убедившись, что из него не выпало резиновое уплотнительное кольцо. Часто после такой прочистки сифон начинает подтекать именно на месте, где находится резьба, соединяющая корпус сифона и отстойник. Это происходит из-за того, что резиновые уплотнительные кольца со временем деформируются, поэтому после разборки сифона нужно заменить старое кольцо новым. Если замена уплотнительного кольца не помогает, можно воспользоваться герметиком, замазав им стык между сифоном и отстойником. Если под рукой нет герметика, можно использовать для этой цели пластилин.

Для очистки сифона-ревизии нужно снять с него крышку и при помощи куска жёсткой проволоки счистить грязь, налипшую на внутренние стенки сифона. Для более быстрого и эффективного удаления грязи рекомендуется пустить при этом из крана небольшую струю горячей воды. Если и после очистки сифона вода по-прежнему сходит медленно, значит, засорена отводная труба на участке от раковины до стояка. Её тоже можно очистить самостоятельно, но лучше обратиться к профессионалу.

Впрочем, в книге и на этот счёт есть советы. Ими мы поделимся с вами позже. Следите за нашими публикациями.

Детали

Канализация

Канализа́ция (от слова канал) — технические сооружения и сети трубопроводов. Источник