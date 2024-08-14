Как обновить интерьер без ремонта: 3 простых способа

Как обновить интерьер без ремонта

Слово "ремонт" часто вызывает у людей стресс из-за ассоциаций с большими расходами, особенно финансовыми.

Фото: Pexels by Marina Leonova, PDM

Однако есть способы обновить интерьер без привлечения специалистов и значительных затрат. В этом могут помочь советы дизайнера Юлии Тычино.

Одна большая картина

При оформлении стен дизайнеры предлагают два подхода: первый — это композиция из нескольких маленьких картин, постеров или фотографий в рамках. Второй вариант — использование одной большой картины. Юлия Тычино считает, что большой арт-объект выглядит стильнее и дороже, а также помогает упорядочить пространство.

Контрастные двери

Добавление контрастных элементов — ещё один способ сделать интерьер более интересным. Если капитальный ремонт не планируется, попробуйте покрасить дверь в яркий контрастный цвет. Выбирайте насыщенные оттенки, такие как черный, темно-синий, изумрудный или винный, чтобы добавить акцент, который гармонирует с остальным интерьером.

Свечи

Свечи часто недооценены как декоративные элементы, хотя они могут создать уют и акцентировать нужные участки комнаты. Они идеально подходят для локального освещения и создают атмосферу расслабления после долгого дня. Современные магазины предлагают широкий выбор ароматных свечей по доступным ценам, что позволяет преобразить интерьер без больших затрат.

Совет:

Размещайте свечи в стеклянных подсвечниках. Они защитят мебель от воска и красиво отражают свет, создавая приятные блики в помещении.