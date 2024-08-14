Неподвластные времени элементы декора спальни: советы экспертов

Если мода и стиль волнуют вас не только в выборе одежды, но и в оформлении интерьера, стоит прислушаться к рекомендациям дизайнеров.
Постоянно следовать сменяющимся трендам просто невозможно — с этим согласятся многие. Поэтому стоит уделять внимание элементам, которые остаются актуальными вне времени.
Эксперт по дизайну интерьера Юлия Тычино поделилась мнением о том, какие декоративные предметы в спальне никогда не утратят своей актуальности.
По сути, состариться не может то, что уже изначально выглядит старинным. Это также касается новых предметов декора, искусственно состаренных.
Однако такие вещи должны сочетать в себе простоту и элегантность.
Приведем несколько популярных примеров.
Кровать с балдахином
Этот элемент способен органично вписаться в интерьер практически любого стиля, за редкими исключениями.
Кровать с изголовьем
Это может быть как классическая кровать, так и модель с приподнятым изголовьем. Подобные варианты использовались еще в Древнем Египте и Греции.
Комод
Здесь выбор ограничен — комод должен быть выполнен в классическом стиле. Даже если его не использовать для хранения, он все равно украсит спальню и дополнит интерьер.
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