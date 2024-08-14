Эксперт предложила оригинальные альтернативы вазам для стильного интерьера

Как использовать необычные предметы вместо ваз в интерьере

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие недооценивают роль ваз в интерьере.

Фото: unsplash.com by freestocks.orgfreestocks, CC0

А зря, ведь эти предметы могут существенно изменить восприятие пространства.

Элегантная ваза станет ярким акцентом и придаст комнате уют.

То же касается и цветов, которые в них размещены.

Но что делать, если вазы не справляются с ролью украшения?

Интересную идею предложила Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьерам.

Чем заменить вазы

Вместо них можно использовать неожиданные предметы, которые, на первый взгляд, не предназначены для цветов.

Например, фарфоровый молочник, красивая бутылка, фужер, декоративная коробка или лейка.

Любая из этих альтернатив внесет в интерьер свежую и оригинальную нотку.

Такой нестандартный элемент сделает комнату более уютной и привлекательной.