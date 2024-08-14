Идеи для эффективного использования пространства над холодильником

Маленькие кухни заставляют владельцев тщательно планировать хранение, чтобы максимально использовать каждый сантиметр пространства.
Однако часто одно место остается незадействованным — это пространство над холодильником.
Эксперт и дизайнер Юлия Тычино, предлагает несколько способов эффективного использования этого участка.
Дополнительный шкаф
Рассмотрите возможность продления верхнего ряда шкафов на ширину холодильника. Это не только заполнит пустующее место, но и создаст более завершенный и гармоничный вид кухонного гарнитура.
Полки
Простой и недорогой вариант реорганизации — установка полок над холодильником. Здесь можно хранить редко используемые предметы, такие как запасные кухонные полотенца или мелкая бытовая техника.
Мини-библиотека
Хотя привычные блюда хороши, иногда хочется попробовать что-то новое. Пироги, необычные соусы или долма — рецепты этих и других блюд можно найти в кулинарных книгах, которые стоит держать под рукой.
Используйте пространство над холодильником для создания мини-библиотеки. Вы можете прикрепить полку для книг или разместить их в органайзере. Если ваши книги имеют старый или неопрятный вид, сложите их в коробку и поставьте на холодильник.
Бутылочница
Если вы коллекционируете алкоголь, хорошим решением будет оборудовать винную стойку над холодильником. Это не только позволит компактно разместить бутылки, но и защитит их от детей и домашних животных.
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