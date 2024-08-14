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Идеи для эффективного использования пространства над холодильником

Как оптимально организовать хранение над холодильником
Недвижимость

Маленькие кухни заставляют владельцев тщательно планировать хранение, чтобы максимально использовать каждый сантиметр пространства.

Как оптимально организовать хранение над холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако часто одно место остается незадействованным — это пространство над холодильником.

Эксперт и дизайнер Юлия Тычино, предлагает несколько способов эффективного использования этого участка.

Дополнительный шкаф
Рассмотрите возможность продления верхнего ряда шкафов на ширину холодильника. Это не только заполнит пустующее место, но и создаст более завершенный и гармоничный вид кухонного гарнитура.

Полки
Простой и недорогой вариант реорганизации — установка полок над холодильником. Здесь можно хранить редко используемые предметы, такие как запасные кухонные полотенца или мелкая бытовая техника.

Мини-библиотека
Хотя привычные блюда хороши, иногда хочется попробовать что-то новое. Пироги, необычные соусы или долма — рецепты этих и других блюд можно найти в кулинарных книгах, которые стоит держать под рукой.

Используйте пространство над холодильником для создания мини-библиотеки. Вы можете прикрепить полку для книг или разместить их в органайзере. Если ваши книги имеют старый или неопрятный вид, сложите их в коробку и поставьте на холодильник.

Бутылочница
Если вы коллекционируете алкоголь, хорошим решением будет оборудовать винную стойку над холодильником. Это не только позволит компактно разместить бутылки, но и защитит их от детей и домашних животных.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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