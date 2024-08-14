Как хранить велосипед в квартире: лучшие способы и идеи

Как интегрировать велосипед в интерьер квартиры

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Велосипед — это достаточно крупный предмет, который, в отличие от роликов, сложно спрятать в ящике.

Фото: unsplash.com by Родион Куцаев, CC0

Эксперт и дизайнер Юлия Тычино предлагает интересное решение: чтобы скрыть вещь, поставьте её на самое видное место.

Важно отметить: стоит приобрести чехлы на колеса, чтобы избежать загрязнений.

Для тех, у кого есть балкон или лоджия, хорошим вариантом будет хранение велосипеда вертикально — так он занимает меньше места.

Если же нужно вписать велосипед в интерьер квартиры, лучше всего использовать горизонтальное крепление за раму. Для этого подойдут обычные крюки, такие как те, что применяются для хранения шин в гараже.

Также можно рассмотреть специальные держатели в виде "полочек".

Самым удобным вариантом будет заранее предусмотреть место для велосипеда на этапе планирования дизайна квартиры. Например, можно заменить шкаф в прихожей на секцию для хранения велосипеда, что особенно актуально, если в квартире есть гардеробная, и шкаф в коридоре не требуется.