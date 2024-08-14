Важно знать: как правильно сортировать вещи для стирки

Советы по правильной сортировке вещей для стирки

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Какие вещи нельзя стирать вместе

Не стирайте вместе вещи разного назначения, такие как постельное белье и уличная одежда. Кроме того, любая стирка должна начинаться с сортировки белья по цвету. Белое белье и одежду следует стирать отдельно от всех остальных предметов.

Светлые вещи розового, бежевого, желтого цветов можно стирать вместе, по возможности используя деликатное моющее средство. Темно-синие, коричневые и серые вещи также можно стирать одновременно.

Крупные вещи (пледы, покрывала, постельное белье, верхнюю одежду) лучше стирать отдельно от остального белья, иначе стиральная машина будет неравномерно крутить вещи в барабане. В худшем случае он сломается, а в лучшем — вы получите плохо постиранную одежду с пятнами от стирального порошка.

Как стирать вещи разных цветов

Желательно одновременно стирать одежду только одинаковых или похожих оттенков, например, красные вещи вместе с оранжевыми, а розовые вещи вперемешку со светло-фиолетовыми.