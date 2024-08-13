ВТБ повысил первоначальный взнос по ипотеке сразу на 10%

ВТБ увеличил минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке для некоторых клиентов с 20,1% до 30,1%. Это следует из информации на сайте банка.
Теперь, если вы являетесь текущим зарплатным клиентом ВТБ или используете Комбо-ипотеку при подтверждении дохода и занятости, то минимальный первоначальный взнос будет составлять 20,1%. Однако, если вы не можете подтвердить доход и занятость, то минимальный первоначальный взнос составит 30,1%.
Повышение взноса по ипотеке связано с желанием недопущения образования "ипотечных пузырей".
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