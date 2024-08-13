ВТБ повысил первоначальный взнос по ипотеке сразу на 10%

ВТБ резко повысил первоначальный взнос по ипотеке

ВТБ увеличил минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке для некоторых клиентов с 20,1% до 30,1%. Это следует из информации на сайте банка.

Теперь, если вы являетесь текущим зарплатным клиентом ВТБ или используете Комбо-ипотеку при подтверждении дохода и занятости, то минимальный первоначальный взнос будет составлять 20,1%. Однако, если вы не можете подтвердить доход и занятость, то минимальный первоначальный взнос составит 30,1%.

Повышение взноса по ипотеке связано с желанием недопущения образования "ипотечных пузырей".