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Не тратьте время на уборку! Советы дизайнеров по легкому уходу за домом

Интерьер квартиры, который прост в уборке
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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Если уборка дома отнимает много времени и сил, стоит задуматься о смене интерьера. Легкость уборки часто связана с разумным выбором стиля, материалов и мебели.

Интерьер квартиры, который прост в уборке
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Минимализм в деталях

Чем меньше мелких элементов, тем проще поддерживать чистоту.

Простые формы и доступность

Убирайте труднодоступные места и выбирайте мебель с гладкими поверхностями.

Материалы

Предпочитайте светлые, матовые покрытия, а для кухни выбирайте практичные материалы, устойчивые к загрязнениям.

Сантехника

Подвесные и встроенные элементы в ванной упрощают уборку.

Эти рекомендации помогут сократить время на поддержание порядка и сохранить интерьер чистым.

Детали

Интерьер
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение. Соответственно: план — вид сверху, плафон — вид снизу вверх, фасад — вид спереди, сзади, сбоку (передний, задний и боковые фасады), ракурс — вид с угла. В более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. Источник

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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