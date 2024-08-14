Стало известно, какой округ Москвы лидирует по количеству продаваемых квартир

Больше всего квартир продаётся в восточной части Москвы

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В июле 2024 года девелоперы активно продавали квартиры и апартаменты в новостройках Восточного административного округа Москвы. Экспозиция увеличилась на 51,7% по сравнению с прошлым годом, что делает этот показатель максимальным среди всех округов "старой" Москвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Maxim atayants, CC BY-SA 4.0

Исследование, проведённое компаниями "Метриум" и Regions Development, показало, что в других округах "старой" Москвы предложение новостроек сократилось или росло медленнее, чем в ВАО. Например, в Юго-Западном округе экспозиция увеличилась на 30,8%, в Зеленоградском — на 4,9%, в Западном — на 2,2%, в Центральном — на 1,8%, в Северном — на 0,4%. Однако в Северо-Восточном и Южном округах предложение новостроек сократилось на 4,7%, в Северо-Западном — на 11,3%, в Юго-Восточном — на 15,3%. В целом экспозиция первичного жилья в "старой" Москве увеличилась на 0,5% за год. Об этом сообщает Газета.Ru.

Коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева отмечает, что девелоперы предпочитают ВАО из-за активного развития округа, создания новых объектов инфраструктуры и благоустройства парков и зелёных зон. Это повышает ликвидность реализуемого жилья.

По данным компании "Яндекс Недвижимость", в апреле-июне 2024 года россияне чаще всего интересовались однокомнатными и двухкомнатными квартирами в новостройках, на их долю пришлось 33,4% и 33,5% запросов соответственно.

Детали

Восточный административный округ

Восточный административный округ — один из 12 административных округов города Москвы. Включает в себя 16 районов. До 1 июля 2012 года являлся самым крупным по территории и вторым по численности округом Москвы и занимал 14,3 % (ныне — 6 %) территории города. Источник