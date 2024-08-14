Стало известно, что будет за самовольное строительство в Москве: лучше даже не пытаться

Начальник Госинспекции по недвижимости рассказал о борьбе с самостроями в Москве

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Предотвратить легче, чем исправлять последствия, предупредил начальник Госинспекции по недвижимости города Москвы Иван Бобров. Он рассказал о борьбе с самостроями на примере поучительного случая.

Фото: www.flickr.com by Loozrboy, CC BY-SA 2.0

Дело было в Люблино. Арендатор участка под автостоянку начал строить на нём здание для автосервиса площадью 95 квадратных метров. Когда к нему нагрянула проверка, там уже кипела работа: завезли пеноблоки, доски, металлические конструкции, копошилась нанятая бригада.

Им и пришлось расчищать участок по предписанию регулирующего органа.

"Мы уделяем большое внимание разъяснительной работе с правообладателями. Несмотря на то, что участок может быть законно оформлен, возведение построек на его территории все ещё является нелегальным — и это важно объяснять арендаторам и собственникам", — заключил Иван Бобров.

Детали

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы (Госинспекция по недвижимости) — орган исполнительной власти города Москвы, подведомственный правительству города, реализующий городскую политику по контролю за использованием объектов нежилого фонда и земель принадлежащих городу, защищает интересы Москвы в сфере имущественно-земельных отношений, выявляет случаи ненадлежащего использования объектов нежилого фонда и земельных участков. Источник