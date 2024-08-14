Стало известно, что будет за самовольное строительство в Москве: лучше даже не пытаться

Предотвратить легче, чем исправлять последствия, предупредил начальник Госинспекции по недвижимости города Москвы Иван Бобров. Он рассказал о борьбе с самостроями на примере поучительного случая.
Дело было в Люблино. Арендатор участка под автостоянку начал строить на нём здание для автосервиса площадью 95 квадратных метров. Когда к нему нагрянула проверка, там уже кипела работа: завезли пеноблоки, доски, металлические конструкции, копошилась нанятая бригада.
Им и пришлось расчищать участок по предписанию регулирующего органа.
"Мы уделяем большое внимание разъяснительной работе с правообладателями. Несмотря на то, что участок может быть законно оформлен, возведение построек на его территории все ещё является нелегальным — и это важно объяснять арендаторам и собственникам", — заключил Иван Бобров.
Детали
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы (Госинспекция по недвижимости) — орган исполнительной власти города Москвы, подведомственный правительству города, реализующий городскую политику по контролю за использованием объектов нежилого фонда и земель принадлежащих городу, защищает интересы Москвы в сфере имущественно-земельных отношений, выявляет случаи ненадлежащего использования объектов нежилого фонда и земельных участков. Источник
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