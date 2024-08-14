Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
NTV: российские туристы пострадали от камнепада в Турции
Симптомы аллергии на воду и трудности жизни с этой болезнью
Applied Animal Behaviour Science: лошади осознают последствия своих действий
OneTwoTrip: туристы рассказали, что портит впечатление от апартаментов
Названы причины, почему опадают цветы томатов
Почему нельзя добавлять мёд в горячий чай: советы экспертов
Телеканал «Матч ТВ»: следим за Паралимпийскими играми вместе!
Что должно насторожить вас в поведении мобильных приложений
Зачем нужен предварительный осмотр авто перед оформлением страхового полиса?

Стало известно, что будет за самовольное строительство в Москве: лучше даже не пытаться

Начальник Госинспекции по недвижимости рассказал о борьбе с самостроями в Москве
0:55
Недвижимость

Предотвратить легче, чем исправлять последствия, предупредил начальник Госинспекции по недвижимости города Москвы Иван Бобров. Он рассказал о борьбе с самостроями на примере поучительного случая.

Начальник Госинспекции по недвижимости рассказал о борьбе с самостроями в Москве
Фото: www.flickr.com by Loozrboy, CC BY-SA 2.0

Дело было в Люблино. Арендатор участка под автостоянку начал строить на нём здание для автосервиса площадью 95 квадратных метров. Когда к нему нагрянула проверка, там уже кипела работа: завезли пеноблоки, доски, металлические конструкции, копошилась нанятая бригада.

Им и пришлось расчищать участок по предписанию регулирующего органа.

"Мы уделяем большое внимание разъяснительной работе с правообладателями. Несмотря на то, что участок может быть законно оформлен, возведение построек на его территории все ещё является нелегальным — и это важно объяснять арендаторам и собственникам", — заключил Иван Бобров.

Детали

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы (Госинспекция по недвижимости) — орган исполнительной власти города Москвы, подведомственный правительству города, реализующий городскую политику по контролю за использованием объектов нежилого фонда и земель принадлежащих городу, защищает интересы Москвы в сфере имущественно-земельных отношений, выявляет случаи ненадлежащего использования объектов нежилого фонда и земельных участков. Источник

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot

Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.

ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут
Россия отказала компаниям из КНР в участии в многомиллиардном проекте
Baijiahao: Россия отказала китайским компаниям в многомиллиардном контракте
Салат из огурцов по-гречески: с варёными яйцами, чесночком и заправкой из йогурта
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются Дмитрий Плотников "Украина не заинтересована в присвоении территорий Курской области" — МИД Украины Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
ВС РФ уверенно идут к Покровску и вынуждают ВСУ оставлять территории до Угледара
В США прокомментировали уничтожение трех батарей Patriot на Украине
Что будет с интернетом и компьютерами в России после вступления в силу IT-санкций США с 12 сентября
Что будет с интернетом и компьютерами в России после вступления в силу IT-санкций США с 12 сентября
Последние материалы
Симптомы аллергии на воду и трудности жизни с этой болезнью
Applied Animal Behaviour Science: лошади осознают последствия своих действий
OneTwoTrip: туристы рассказали, что портит впечатление от апартаментов
Названы причины, почему опадают цветы томатов
Почему нельзя добавлять мёд в горячий чай: советы экспертов
Начальник Госинспекции по недвижимости рассказал о борьбе с самостроями в Москве
Телеканал «Матч ТВ»: следим за Паралимпийскими играми вместе!
Что должно насторожить вас в поведении мобильных приложений
Зачем нужен предварительный осмотр авто перед оформлением страхового полиса?
Чрезмерная активность собаки — признак нервного напряжения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.