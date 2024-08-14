Самовольный врез в канализационную или водопроводную трубу влетит в копеечку

Штрафы за незаконное подключение к инженерным сетям повысили в 10 раз

0:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за самовольное подключение к коммунальным сетям, пишет "Домклик".

Фото: navy.mil by U.S. Navy photo is licensed under U.S. federal government

В соответствии с утверждёнными им поправками к статье 7.20 КоАП штрафы за присоединение к инженерным системам без специального разрешения либо с нарушением технических условий увеличиваются: для физических лиц — с 1-1,5 до 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц — с 2-3 до 30-80 тысяч, для организаций — с 20-30 до 100-200 тысяч рублей.

Кроме того, статью расширили, и караться будет не только факт врезки в трубу, но и её последующее использование.

Детали

Штраф

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Источник