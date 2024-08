Самовольный врез в канализационную или водопроводную трубу влетит в копеечку

Штрафы за незаконное подключение к инженерным сетям повысили в 10 раз

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за самовольное подключение к коммунальным сетям, пишет "Домклик".

Фото: navy.mil by U.S. Navy photo is licensed under U.S. federal government