Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 культур, которые ни в коем случае нельзя высаживать вблизи смородины
Россиянам рассказали, как нейросети помогают мошенникам подделывать аудио и видео
Следователи учтут трагедии Майкла Джексона и Мака Миллера в деле Мэттью Перри
Обнаружено ритуальное жертвоприношение ребёнка в древнем городе Мексики
Кремлев поблагодарил врачей за то, что они спасали глаз Двали
Как новичку-водителю научиться уверенно ездить?
Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
Журова считает, что России сейчас не стоит возвращаться в олимпийское движение
Туристу грозит до 2-х лет лишения свободы в Таиланде за просроченную визу

Жильцы многоэтажек всё больше знают, чем им обязаны коммунальщики, и вот откуда

Doma.ai: обязанности управляющих компаний известны 83% россиян
1:55
Недвижимость

В этом году осведомлённость россиян об обязанностях управляющих компаний выросла до 83%, следует из опроса 3000 жителей многоквартирных домов по всей РФ, проведённого онлайн-платформой Doma.ai.

Doma.ai: обязанности управляющих компаний известны 83% россиян
Фото: Правительство Московской области by ГЖИ МО, CC BY 4.0

Точно такое же исследование проводилось в мае — июле 2023 года, и по сравнению с ним жильцы стали более информированными.

  • 34% хорошо понимают, за что отвечает УК (в 2023-м — 23%).
  • 49% имеют среднее представление о задачах обслуживающей организации (47%).
  • Поверхностными свои знания о работе служб ЖКХ назвали 11% (20%).
  • 6% вообще ничего не знают об УК (11%).

Выяснилось также, откуда россияне черпают информацию о коммунальных службах:

  • 35% — из домовых чатов (в 2023-м их было 32%),
  • 30% — читают на досках объявлений (41%),
  • 15% — на сайте УК (чуть больше 10%),
  • в мобильном приложении — 20% (было 17%).

"Раньше жители значительно реже интересовались работой своих УК. Люди или не знали, где получить информацию, или им приходилось тратить много времени: идти в офис управляющей организации, звонить диспетчерам в строго отведённое время. Однако в последние годы мы замечаем, что с одной стороны, жители стали гораздо более требовательными к качеству сервиса, с другой, УК всё чаще стали использовать цифровые инструменты коммуникаций: написать в УК можно в мобильном приложении или даже в мессенджере", — комментирует директор по клиентскому сервису Doma.ai Алла Губина.

По её мнению, это способствует улучшению контроля за работой коммунальщиков.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot

Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.

ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут
Салат из огурцов по-гречески: очень быстро готовится, лёгкий и свежий
Салат из огурцов по-гречески: с варёными яйцами, чесночком и заправкой из йогурта
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
ВС РФ уверенно идут к Покровску и вынуждают ВСУ оставлять территории до Угледара
На "Армии-2024" представлен новый ручной пулемёт РПЛ-20 Дмитрий Плотников "Украина не заинтересована в присвоении территорий Курской области" — МИД Украины Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Baijiahao: Россия отказала китайским компаниям в многомиллиардном контракте
Что будет с интернетом и компьютерами в России после вступления в силу IT-санкций США с 12 сентября
"Куры-дуры помогают": утекли отчёты ЦиПСО по созданию паники в России
"Куры-дуры помогают": утекли отчёты ЦиПСО по созданию паники в России
Последние материалы
Как выбрать удобные сапоги на осень: практическое руководство
Беспилотные грузовики могут решить проблему нехватки водителей
Футболист Роберто не сдержал слез на церемонии по поводу ухода из "Барселоны"
Эксперты назвали типичные ошибки, допускаемые при оформлении страховых полисов
15-летняя Анна Пересильд пригрозила судом хакеру, слившему номера её фанатов
Россия сократила поставки рыбы в Южную Корею
У туристов, отдыхавших в Кавказских Минеральных Водах, остались плохие впечатления
Сервис оценки смартфонов с роботами-консультантами заработал в России
Отжимание на брусьях — лучшее упражнение для трицепса
Методы борьбы с фитофторозом томатов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.