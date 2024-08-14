В этом году осведомлённость россиян об обязанностях управляющих компаний выросла до 83%, следует из опроса 3000 жителей многоквартирных домов по всей РФ, проведённого онлайн-платформой Doma.ai.
Точно такое же исследование проводилось в мае — июле 2023 года, и по сравнению с ним жильцы стали более информированными.
Выяснилось также, откуда россияне черпают информацию о коммунальных службах:
"Раньше жители значительно реже интересовались работой своих УК. Люди или не знали, где получить информацию, или им приходилось тратить много времени: идти в офис управляющей организации, звонить диспетчерам в строго отведённое время. Однако в последние годы мы замечаем, что с одной стороны, жители стали гораздо более требовательными к качеству сервиса, с другой, УК всё чаще стали использовать цифровые инструменты коммуникаций: написать в УК можно в мобильном приложении или даже в мессенджере", — комментирует директор по клиентскому сервису Doma.ai Алла Губина.
По её мнению, это способствует улучшению контроля за работой коммунальщиков.
Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.