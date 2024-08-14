Жильцы многоэтажек всё больше знают, чем им обязаны коммунальщики, и вот откуда

Doma.ai: обязанности управляющих компаний известны 83% россиян

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В этом году осведомлённость россиян об обязанностях управляющих компаний выросла до 83%, следует из опроса 3000 жителей многоквартирных домов по всей РФ, проведённого онлайн-платформой Doma.ai.

Фото: Правительство Московской области by ГЖИ МО, CC BY 4.0

Точно такое же исследование проводилось в мае — июле 2023 года, и по сравнению с ним жильцы стали более информированными.

34% хорошо понимают, за что отвечает УК (в 2023-м — 23%).

49% имеют среднее представление о задачах обслуживающей организации (47%).

Поверхностными свои знания о работе служб ЖКХ назвали 11% (20%).

6% вообще ничего не знают об УК (11%).

Выяснилось также, откуда россияне черпают информацию о коммунальных службах:

35% — из домовых чатов (в 2023-м их было 32%),

30% — читают на досках объявлений (41%),

15% — на сайте УК (чуть больше 10%),

в мобильном приложении — 20% (было 17%).

"Раньше жители значительно реже интересовались работой своих УК. Люди или не знали, где получить информацию, или им приходилось тратить много времени: идти в офис управляющей организации, звонить диспетчерам в строго отведённое время. Однако в последние годы мы замечаем, что с одной стороны, жители стали гораздо более требовательными к качеству сервиса, с другой, УК всё чаще стали использовать цифровые инструменты коммуникаций: написать в УК можно в мобильном приложении или даже в мессенджере", — комментирует директор по клиентскому сервису Doma.ai Алла Губина.

По её мнению, это способствует улучшению контроля за работой коммунальщиков.