Стирайте черную одежду только в холодной воде и выберите деликатный цикл в настройках стиральной машины. Чтобы сохранить черную одежду, стирайте ее отдельно от любой другой цветной одежды.
Чтобы сохранить яркость цвета при стирке, добавьте в стиральный порошок щепотку соли.
Чтобы сохранить и освежить черный цвет, при стирке действуйте следующим образом. Наполните таз холодной водой. Добавьте туда две столовые ложки уксуса. В полученном растворе замочите черную одежду.
Если вы сомневаетесь, на каком режиме стирать черную одежду, опять же опирайтесь на состав: шерсть, кружево, шелк и другие деликатные ткани потребуют деликатного режима, а вот хлопок, лен и джинсовую ткань можно стирать на обычном режиме.
В любом случае, температура никогда не должна быть выше 40 градусов.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.