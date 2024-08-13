Полезно знать: как правильно стирать чёрную одежду

Все правила и нюансы, как стирать чёрную одежду

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В каком режиме стирать черную одежду

Стирайте черную одежду только в холодной воде и выберите деликатный цикл в настройках стиральной машины. Чтобы сохранить черную одежду, стирайте ее отдельно от любой другой цветной одежды.

Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper, PDM

Чтобы сохранить яркость цвета при стирке, добавьте в стиральный порошок щепотку соли.

Как сохранить черный цвет при стирке

Чтобы сохранить и освежить черный цвет, при стирке действуйте следующим образом. Наполните таз холодной водой. Добавьте туда две столовые ложки уксуса. В полученном растворе замочите черную одежду.

Какой отжим следует использовать для стирки черной одежды

Если вы сомневаетесь, на каком режиме стирать черную одежду, опять же опирайтесь на состав: шерсть, кружево, шелк и другие деликатные ткани потребуют деликатного режима, а вот хлопок, лен и джинсовую ткань можно стирать на обычном режиме.

В любом случае, температура никогда не должна быть выше 40 градусов.