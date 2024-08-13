Как зеркала влияют на интерьер: декоративность и функциональность в одном предмете

Как зеркала в доме влияют на интерьер

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зеркало, как элемент интерьера, сочетает в себе две ключевые функции: декоративность и практичность.

Фото: unsplash.com by drmakete lab, PDM

О том, каковы функции зеркала, подробно рассказала дизайнер Юлия Тычино.

Повышение эффективности

Задумывались ли вы о том, что отражающие поверхности могут не только преобразить интерьер, но и оказать влияние на ваше собственное развитие? Если вы планируете оборудовать в квартире мини-тренажерный зал, то зеркало, установленное напротив тренажера, поможет вам не только следить за техникой выполнения упражнений, но и станет отличным источником мотивации.

Сокращение лишнего

Кроме того, зеркало может визуально "исчезнуть" нежелательные элементы интерьера, такие как выступы, колонны или ненужные углы. Особенно интересным решением будет зеркало, состоящее из нескольких частей и напоминающее мозаику или пазл.

Добавление света

Не забывайте, что зеркальные поверхности способны добавить в помещение света и воздушности. Можно создать эффект дополнительного окна, заменив стекло на зеркало, чтобы наполнить комнату светом и сделать ее более легкой и просторной.