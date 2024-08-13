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Почему белые стены — лучший выбор для вашего интерьера: советы дизайнера

Как яркие стены могут затмить вашу мебель
0:54
Недвижимость

Многие считают, что стены в помещении должны быть яркими, чтобы добавить интерьеру "сочности" и красоты. Красные, оранжевые и жёлтые оттенки действительно привлекают внимание и делают комнату необычной.

Как яркие стены могут затмить вашу мебель
Фото: Needpix.com by barskefranck (pixabay.com), CC0

Однако дизайнер Юлия Тычино рекомендует выбирать белые стены, особенно если основное внимание в интерьере уделяется мебели.

Яркие стены могут отвлекать внимание от основных деталей интерьера. Если у вас есть дорогая и красивая мебель, но при этом вы выбрали яркий отделочный материал, то эта мебель может "потеряться" на фоне слишком насыщенного цвета.

Чтобы мебель и декоративные элементы действительно привлекали внимание, выберите белые стены. Это эффективный дизайнерский приём: важные элементы интерьера выделяются на нейтральном фоне, сохраняя при этом лаконичность.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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