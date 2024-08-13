Как хранить соленья в квартире без балкона и подвала: советы дизайнера

Как хранить соленья в квартире без балкона и подвала

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не все виды солений могут храниться при комнатной температуре, это общеизвестный факт.

Фото: flickr.com by mathplourde, CC BY 2.0

Поэтому, следуя советам старшего поколения, консервы чаще всего отправляют в подвал или на балкон, чтобы сохранить их свежесть.

Но что делать, если в вашей квартире нет ни балкона, ни подвала? Дизайнер Юлия Тычино предложила несколько решений для безопасного и эстетичного хранения.

Если в квартире нет балкона, специалист рекомендует приобрести второй холодильник.

Банки, которые можно хранить при комнатной температуре, удобно разместить в цокольном ящике кухни — обычно его глубина позволяет разместить небольшие емкости.

Если объединить этот ящик с нижним отсеком кухонного гарнитура, появившееся пространство подойдет даже для крупных банок с консервацией.

Кроме того, дизайнер предлагает обратить внимание на пространство между холодильником и стеной — там можно установить узкую выдвижную полку, которая отлично подойдет для хранения высоких и узких банок с соусами, вареньем и соленьями.