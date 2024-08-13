Как хранить соленья в квартире без балкона и подвала: советы дизайнера

Не все виды солений могут храниться при комнатной температуре, это общеизвестный факт.
Поэтому, следуя советам старшего поколения, консервы чаще всего отправляют в подвал или на балкон, чтобы сохранить их свежесть.
Но что делать, если в вашей квартире нет ни балкона, ни подвала? Дизайнер Юлия Тычино предложила несколько решений для безопасного и эстетичного хранения.
Если в квартире нет балкона, специалист рекомендует приобрести второй холодильник.
Банки, которые можно хранить при комнатной температуре, удобно разместить в цокольном ящике кухни — обычно его глубина позволяет разместить небольшие емкости.
Если объединить этот ящик с нижним отсеком кухонного гарнитура, появившееся пространство подойдет даже для крупных банок с консервацией.
Кроме того, дизайнер предлагает обратить внимание на пространство между холодильником и стеной — там можно установить узкую выдвижную полку, которая отлично подойдет для хранения высоких и узких банок с соусами, вареньем и соленьями.
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