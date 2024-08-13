Эксперт по дизайну советует освободить подоконник для лучшего освещения в комнате

Многие люди убеждены, что подоконник должен быть украшен множеством красивых предметов.
Именно поэтому рядом с окном часто можно увидеть вазы, статуэтки и праздничные композиции.
Также подоконник нередко становится местом для комнатных растений.
Однако Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру, советует освободить подоконник от всех вещей.
По её мнению, это пространство лучше оставить пустым, иначе интерьер может утратить свою гармонию.
Почему важно освободить подоконник
Следует помнить, что окно — основной источник естественного света в помещении.
Если оконный проём загромождён, комната становится темнее.
Хотя нехватку солнечного света можно компенсировать искусственным освещением, лучше этого избегать.
Комната будет выглядеть более привлекательной, если в ней будет достаточно естественного света.
Поэтому рекомендуется убрать с подоконника всё, что препятствует проникновению света в помещение.
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