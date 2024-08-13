Как выбрать полотенца для ванной: советы по созданию уютного интерьера

Многие замечают, что интерьер их ванной комнаты оставляет желать лучшего.
Это может происходить даже при наличии качественной сантехники и дорогих материалов.
"Слишком много цветов, тесно и неуютно", — может подумать хозяин.
Что же вызывает такие ощущения? По мнению эксперта в области дизайна и интерьера Юлии Тычино, одной из частых причин может быть использование неподходящих полотенец.
Если на крючках висят слишком яркие и пёстрые полотенца, ванная теряет свою лаконичность и элегантность. К счастью, это легко исправить.
Какие полотенца выбрать для ванной
Хотите сделать помещение визуально просторнее и устранить "визуальный шум"?
Замените яркие полотенца однотонными. Лучше выбирать изделия без рисунков и узоров.
Цвет полотенец не должен быть слишком насыщенным. Оптимальные цветовые решения для ванной комнаты:
— белые;
— светло-кремовые;
— голубые;
— розовые;
— бежевые.
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