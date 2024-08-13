Как выбрать полотенца для ванной: советы по созданию уютного интерьера

Как выбрать полотенца для ванной

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие замечают, что интерьер их ванной комнаты оставляет желать лучшего.

Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0

Это может происходить даже при наличии качественной сантехники и дорогих материалов.

"Слишком много цветов, тесно и неуютно", — может подумать хозяин.

Что же вызывает такие ощущения? По мнению эксперта в области дизайна и интерьера Юлии Тычино, одной из частых причин может быть использование неподходящих полотенец.

Если на крючках висят слишком яркие и пёстрые полотенца, ванная теряет свою лаконичность и элегантность. К счастью, это легко исправить.

Какие полотенца выбрать для ванной

Хотите сделать помещение визуально просторнее и устранить "визуальный шум"?

Замените яркие полотенца однотонными. Лучше выбирать изделия без рисунков и узоров.

Цвет полотенец не должен быть слишком насыщенным. Оптимальные цветовые решения для ванной комнаты:

— белые;

— светло-кремовые;

— голубые;

— розовые;

— бежевые.