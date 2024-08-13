Как обновить кухню без ремонта: 3 простых способа добавить стильные акценты

3 простых способа обновить кухню без ремонта

Если ваш семейный бюджет не позволяет тратить большие суммы на ремонт кухни, но вы всё же хотите обновить её и добавить ярких акцентов, можно воспользоваться несколькими простыми рекомендациями.

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Юлия Тычино, эксперт по интерьеру, предлагает преобразить кухню с минимальными затратами времени и денег, используя доступные дизайнерские приёмы.

Единый стиль посуды

Даже если вы инвестируете значительные средства в стильную мебель, аксессуары и современную технику, ваша кухня всё равно не будет выглядеть как на страницах глянцевых журналов, если вы используете старую и разношёрстную посуду.

Оформление стола играет важную роль в создании общего впечатления, поэтому стоит обзавестись красивыми тарелками, чашками и столовыми приборами, выполненными в едином стиле. Они не обязательно должны быть из одной коллекции, главное, чтобы они гармонично сочетались друг с другом.

Сдержанные полотенца

Кухонные полотенца — важный элемент, который часто выбирают наспех, не уделяя ему должного внимания.

Тем не менее, полотенца постоянно на виду, и их выбор заслуживает большего внимания. Стоит избегать ярких и пёстрых полотенец с крупными узорами, за исключением случаев, когда ваш интерьер требует именно таких акцентов.

Предпочтение лучше отдать более сдержанным и нейтральным вариантам. Полотенца в природных оттенках будут выглядеть особенно выигрышно, особенно в современных интерьерах, ориентированных на натуральные материалы.

Элегантный смеситель

Смеситель — это не просто устройство для подачи воды, но и важный декоративный элемент кухни.

Сейчас популярны цветные модели смесителей, поэтому замена стандартного крана на более оригинальный вариант может существенно изменить облик кухни. Белый, черный, красный или зеленый — выбирайте тот цвет, который лучше всего впишется в ваш интерьер.