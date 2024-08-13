Гражданин не обязан впускать в квартиру никого кроме полиции, приставов и МЧС при определённых условиях

"Посторонним вход воспрещён": кто законно может войти в частное жильё без приглашения

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Согласно статье 3 Жилищного кодекса Российской Федерации, проникновение в жилище без согласия проживающих в нём лиц допускается только в случаях, предусмотренных федеральным законом или на основании судебного решения.

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В частности, сотрудники полиции могут войти в квартиру без разрешения жильцов при наличии достаточных оснований полагать, что там совершается преступление, произошёл несчастный случай или находится человек в беспомощном состоянии (статья 15 ФЗ "О полиции"). Также это возможно для обеспечения безопасности граждан и общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях (пункт б статьи 14 ФЗ "О чрезвычайном положении").

Судебные приставы-исполнители могут входить в помещения без согласия должника, если у них есть исполнительный лист с требованием выселить человека из жилого помещения или вселить туда кого-то (статьи 2, 12 ФЗ "Об исполнительном производстве").

Сотрудники аварийно-спасательных служб имеют право беспрепятственно входить в жилые помещения для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций (статья 9 ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей").