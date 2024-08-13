В большинстве российских мегаполисов цены на землю идут вниз

В большинстве российских мегаполисов стоимость земельных участков снижается. Особенно заметно это на Урале и в Самаре, о чём сообщает информагентство Restate.
На земельном рынке произошёл разворот тренда: вместо роста наблюдается снижение цен. В девяти из шестнадцати городов-миллионников участки стали дешевле, особенно в Челябинске, Перми и Самаре.
Только в Сочи отмечен значительный рост цен на землю. В Москве стоимость участков снизилась до 1,27 миллиона рублей за сотку. Это связано с уменьшением количества сверхдорогих участков под многоэтажную застройку.
В Подмосковье цены на землю упали в среднем на 22%, а в Санкт-Петербурге — на 10%. В Челябинске, Перми, Самаре и других городах также произошло снижение цен на землю.
В Нижнем Новгороде снижение цен незначительное, только на 8%.
При этом в Новосибирске и Краснодаре цены на земельные участки выросли на 10–11%.
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