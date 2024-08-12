Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку инициативе о введении моратория на выплаты по ипотеке и кредитам для жителей пострадавших районов Белгородской области, сообщает ТАСС.
Во время оперативного совещания президент поручил губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову оформить это предложение в виде официального документа.
«Вячеслав Владимирович, вы оформите это в качестве бумаги, ладно, чтобы это было документом», — сказал президент.
Ранее аналогичные кредитные каникулы были предоставлены гражданам Курской области, которая также подвергалась обстрелам со стороны украинских военных.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.