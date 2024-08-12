Путин поддержал ипотечные каникулы для жителей Белгородской и Курской областей

Путин одобрил план по мораторию на выплату ипотеки в Курске и Белгороде

0:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку инициативе о введении моратория на выплаты по ипотеке и кредитам для жителей пострадавших районов Белгородской области, сообщает ТАСС.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

Во время оперативного совещания президент поручил губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову оформить это предложение в виде официального документа.

«Вячеслав Владимирович, вы оформите это в качестве бумаги, ладно, чтобы это было документом», — сказал президент.

Ранее аналогичные кредитные каникулы были предоставлены гражданам Курской области, которая также подвергалась обстрелам со стороны украинских военных.