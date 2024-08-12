Внимание дачникам: за мусор и сорняки теперь можно лишиться земли

Росреестр установил критерии для определения заброшенных дачных участков и земель под индивидуальное жилищное строительство, которые подлежат изъятию.
Как сообщает РБК, одним из оснований для изъятия может стать наличие сорняков и мусора на территории.
Ведомство разработало постановления, которые позволят реализовать новый закон, предоставляющий собственникам максимум три года на освоение земельных участков, расположенных в населенных пунктах, а также в садоводческих и огороднических товариществах.
Закон начнет действовать с 1 марта 2025 года, и в случае несвоевременного освоения участков, они могут быть изъяты.
Пресс-служба Росреестра уточнила, что это касается, в первую очередь, участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорняками.
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