Внимание дачникам: за мусор и сорняки теперь можно лишиться земли

Заброшенный участок могут изъять

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Росреестр установил критерии для определения заброшенных дачных участков и земель под индивидуальное жилищное строительство, которые подлежат изъятию.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain

Как сообщает РБК, одним из оснований для изъятия может стать наличие сорняков и мусора на территории.

Ведомство разработало постановления, которые позволят реализовать новый закон, предоставляющий собственникам максимум три года на освоение земельных участков, расположенных в населенных пунктах, а также в садоводческих и огороднических товариществах.

Закон начнет действовать с 1 марта 2025 года, и в случае несвоевременного освоения участков, они могут быть изъяты.

Пресс-служба Росреестра уточнила, что это касается, в первую очередь, участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорняками.