Раскрыт один важный секрет долговечной покраски батареи отопления

Батарею отопления надо красить в два слоя, посоветовал эксперт

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Лето — самое время обновить внешний вид батарей отопления в квартире. Эксперт по ремонту жилья Андрей Гуливан дал несколько советов на эту тему.

Фото: Unsplash by Dominik Kuhn, CC0

Перед тем как приступить к окраске, необходимо подготовить рабочую поверхность. Используя шпатель или специальную смывку, снимите старую краску. Затем следует обработать радиатор наждачной бумагой для удаления ржавчины и остатков старой краски. После этого необходимо обезжирить поверхность, чтобы новая краска лучше держалась.

Для окраски труб и радиаторов рекомендуются специальные термостойкие краски, которые предназначены для металлических поверхностей. Они обладают высокой адгезией и устойчивы к высоким температурам.

Краску следует наносить тонким слоем, равномерно распределяя её по всей поверхности радиатора. Не забудьте закрыть пол и окружающие предметы плёнкой или газетами, чтобы защитить их от брызг и потёков.

Если вы хотите получить более долговечное покрытие, лучше нанести два слоя краски с интервалом в несколько часов между ними. По завершении малярных работ дайте батарее просохнуть не менее суток.