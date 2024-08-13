Раскрыт один важный секрет долговечной покраски батареи отопления

Лето — самое время обновить внешний вид батарей отопления в квартире. Эксперт по ремонту жилья Андрей Гуливан дал несколько советов на эту тему.
Перед тем как приступить к окраске, необходимо подготовить рабочую поверхность. Используя шпатель или специальную смывку, снимите старую краску. Затем следует обработать радиатор наждачной бумагой для удаления ржавчины и остатков старой краски. После этого необходимо обезжирить поверхность, чтобы новая краска лучше держалась.
Для окраски труб и радиаторов рекомендуются специальные термостойкие краски, которые предназначены для металлических поверхностей. Они обладают высокой адгезией и устойчивы к высоким температурам.
Краску следует наносить тонким слоем, равномерно распределяя её по всей поверхности радиатора. Не забудьте закрыть пол и окружающие предметы плёнкой или газетами, чтобы защитить их от брызг и потёков.
Если вы хотите получить более долговечное покрытие, лучше нанести два слоя краски с интервалом в несколько часов между ними. По завершении малярных работ дайте батарее просохнуть не менее суток.
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