Названы разрушающие удачу элементы интерьера: забирают энергию и притягивают беду

Зеркало напротив входной двери, загромождение дома мебелью и искусственные цветы могут нанести непоправимый вред. Эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова назвала Москве 24 самые опасные ошибки в оформлении интерьера.
Зеркало само по себе обладает магическими свойствами, а размещённое напротив двери — становится источником повышенной опасности. "Когда энергия заходит в дом, она направляется к зеркалу, отражается и выходит обратно. А жильцы теряют возможности, нужных людей, не видят пути решения проблем", — объясняет эксперт.
"Неживые растения притягивают застой и замедление в делах, забирают удачу", — продолжает она.
Картины с агрессивным сюжетом, декор с острыми углами и другие предметы, несущие отрицательную энергию провоцируют конфликты внутри семьи, неумение слушать друг друга и идти на компромисс, предупреждает собеседница издания.
"Но самое важное при оформлении интерьера — не загромождать пространство мебелью. Энергия должна беспрепятственно передвигаться по комнатам и течь плавно и свободно", — заключила она.
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