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Как преобразовать дачный дом в уютный загородный дом: советы от дизайнера Юлии Тычино

Как преобразовать дачный дом в уютный загородный дом
1:15
Недвижимость

Дача и загородный дом — это не одно и то же. Для советских дачников дача была временным укрытием, где можно было провести неделю или даже месяц без особого комфорта.

Как преобразовать дачный дом в уютный загородный дом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако современное общество стремится к большему удобству и улучшению качества жизни. Эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино делится советами по преобразованию дачного домика в уютный загородный дом.

Совет первый
Чтобы интерьер дачного дома стал более уютным, не спешите обшивать все стены вагонкой. Натуральное дерево приветствуется, но важно избегать однообразия. Можно покрасить стены и потолок в другие цвета, вместо того чтобы покрывать их лаком.

Совет второй
Вместо того чтобы перегружать дом ненужными вещами из города, приобретите современную, пусть не дорогую, но стильную мебель. Обратите внимание на освещение — добавьте люстры, бра и торшеры, чтобы создать домашний уют.

Совет третий
При оформлении интерьера не забывайте о декоре и разнообразии цветов. Например, можно использовать более светлые и контрастные оттенки для пола, вместо традиционной рыже-красной грунтовки.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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Как преобразовать дачный дом в уютный загородный дом
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