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Может ли внесение в ГИС ЖКХ данных о злостных неплательщиках стать их позором на весь мир

Эксперт Вепрецкая: данные о должниках в ГИС ЖКХ предназначены для органов соцзащиты
1:13
Недвижимость

С 1 марта данные о должниках по квартплате будут вносить в ГИС ЖКХ. "Это значит, что для должников поблажек не будет: вся информация будет в формате онлайн", — предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Эксперт Вепрецкая: данные о должниках в ГИС ЖКХ предназначены для органов соцзащиты
Фото: Управа района Люблино города Москвы is licensed under CC BY 3.0

Эта новость встревожила общественность: неужели возобновляется порочная практика обнародования персональных данных — подобно тому, как лет десять назад развешивались списки неплательщиков у подъездов?

"Это будет размещаться в закрытом месте для того, чтобы органы соцзащиты могли пользоваться этими данными через систему и принимать решение для выдачи или отказа в субсидии — это именно эта цель. И там будет не просто задолженность, а просуженная и неоплаченная", — объяснила "Правде.Ру" директор АНП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая.

Доступ в эту закрытую часть будет ограничен компетентными лицами. "Это сможет увидеть управляющая компания, которая это внесла, это сможет увидеть ресурсоснабжающая организация, которая это туда внесла, это сможет увидеть ГЖИ и соцзащита", — заключила собеседница издания.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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