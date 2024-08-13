Может ли внесение в ГИС ЖКХ данных о злостных неплательщиках стать их позором на весь мир

Эксперт Вепрецкая: данные о должниках в ГИС ЖКХ предназначены для органов соцзащиты

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 1 марта данные о должниках по квартплате будут вносить в ГИС ЖКХ. "Это значит, что для должников поблажек не будет: вся информация будет в формате онлайн", — предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Фото: Управа района Люблино города Москвы is licensed under CC BY 3.0

Эта новость встревожила общественность: неужели возобновляется порочная практика обнародования персональных данных — подобно тому, как лет десять назад развешивались списки неплательщиков у подъездов?

"Это будет размещаться в закрытом месте для того, чтобы органы соцзащиты могли пользоваться этими данными через систему и принимать решение для выдачи или отказа в субсидии — это именно эта цель. И там будет не просто задолженность, а просуженная и неоплаченная", — объяснила "Правде.Ру" директор АНП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая.

Доступ в эту закрытую часть будет ограничен компетентными лицами. "Это сможет увидеть управляющая компания, которая это внесла, это сможет увидеть ресурсоснабжающая организация, которая это туда внесла, это сможет увидеть ГЖИ и соцзащита", — заключила собеседница издания.