Ошибки при оформлении спальни: как избежать распространённых недочётов и сделать её уютной

Спальня, безусловно, должна быть оформлена стильно и эстетично, однако её главная функция — это создание условий для максимального расслабления и комфортного сна.
Разберёмся, какие ошибки в оформлении спальни встречаются чаще всего.
Избежав этих недочётов, можно значительно повысить уют в комнате, считает дизайнер Юлия Тычино.
Вот на что стоит обратить внимание:
Белый цвет повсюду
Хотя белый цвет кажется отличным выбором для любой комнаты, для спальни он не идеален в качестве основного оттенка. Вечером и ранним утром белые стены будут слишком активно отражать свет, что может мешать расслаблению.
Синтетические материалы
Ткани синтетического происхождения часто выглядят дешево и не способствуют комфортному сну. Лучше выбирать натуральные материалы, которые обеспечивают лучший уют и воздухопроницаемость.
Яркие цвета
Чрезмерно яркие или кричащие оттенки в оформлении спальни — ещё одна распространённая ошибка. Для создания спокойной атмосферы лучше выбирать мягкие, приглушённые тона, которые помогут создать уютную и комфортную обстановку.
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