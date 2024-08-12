Ошибки при оформлении спальни: как избежать распространённых недочётов и сделать её уютной

Как выбрать идеальные цвета и материалы для спальни

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Спальня, безусловно, должна быть оформлена стильно и эстетично, однако её главная функция — это создание условий для максимального расслабления и комфортного сна.

Фото: commons.wikimedia. org by Derek Jensen, PDM

Разберёмся, какие ошибки в оформлении спальни встречаются чаще всего.

Избежав этих недочётов, можно значительно повысить уют в комнате, считает дизайнер Юлия Тычино.

Вот на что стоит обратить внимание:

Белый цвет повсюду

Хотя белый цвет кажется отличным выбором для любой комнаты, для спальни он не идеален в качестве основного оттенка. Вечером и ранним утром белые стены будут слишком активно отражать свет, что может мешать расслаблению.

Синтетические материалы

Ткани синтетического происхождения часто выглядят дешево и не способствуют комфортному сну. Лучше выбирать натуральные материалы, которые обеспечивают лучший уют и воздухопроницаемость.

Яркие цвета

Чрезмерно яркие или кричащие оттенки в оформлении спальни — ещё одна распространённая ошибка. Для создания спокойной атмосферы лучше выбирать мягкие, приглушённые тона, которые помогут создать уютную и комфортную обстановку.