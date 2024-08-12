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Эксперт рассказал, как использовать обои в оформлении кухни и избежать ошибок

Как использовать обои в оформлении кухни и избежать ошибок
0:57
Недвижимость

При выборе материалов для оформления кухни дизайнеры в первую очередь обращают внимание на их практичность и функциональность. Поэтому в кухонных интерьерах часто используют плитку и ПВХ-панели, избегая обоев, даже если они идеально подходят по стилю.

Как использовать обои в оформлении кухни и избежать ошибок
Фото: Flickr by liz west, CC BY 2.0

Однако, по мнению дизайнера Юлии Тычино, не стоит полностью исключать обои из интерьера кухни. Основное правило заключается в том, что обои не рекомендуется использовать для отделки кухонного фартука.

Тем не менее, существуют способы обойти это ограничение. Например, можно наклеить обои в зоне фартука и защитить их стеклом. Также возможен вариант комбинирования: обои на рабочей стене, а сам фартук отделан плиткой или защищён прозрачным барьером. В итоге, если вам нравится идея использовать обои на кухне, нет причин отказываться от этого решения.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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