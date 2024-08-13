Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Криптоаналитик Першиков: биткоин не заменит доллар
Врач Саламатина: после 45 лет важно периодически проходить 8 обследований
Эксперт рассказала о пользе пилатеса для фигуры и осанки
Почему чернослив должен быть в вашем рационе: как и зачем его употреблять
Эксперт Балашов: гели для посуды могут вызвать коррозию двигателя
Гарик Харламов указал на ключевую проблему российской киноиндустрии
Что делать, если ваш ребенок мешает соседям в самолете
Kinggath Creations выпустила новый мод для Skyrim
Хинкл: ВВП России вырос на три процента

Стало известно, в каких городах в июле была самая доступная аренда жилья

Дешевле всего снять студию в июле 2024 года можно было в Челябинске и Уфе
1:55
Недвижимость

В июле самыми дешёвыми студиями для аренды были квартиры в Красноярске, Уфе и Челябинске. Медианные ставки аренды для студий составили 15 тысяч рублей, 17 тысяч рублей и 23 тысячи рублей соответственно.

Дешевле всего снять студию в июле 2024 года можно было в Челябинске и Уфе
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, PDM

Минимальная стоимость однокомнатных и двухкомнатных квартир была в Уфе, Воронеже и Омске. Однокомнатные квартиры сдавались в среднем за 20 тысяч рублей, 21 тысячу рублей и 22 тысячи рублей соответственно. Медианные арендные ставки двухкомнатных квартир в Уфе, Воронеже и Омске составили 26–27 тысяч рублей.

Самые дешёвые трёхкомнатные квартиры были в Омске (31 тысяча рублей), Воронеже (32 тысячи рублей) и Красноярске (37 тысяч рублей), пишет Газета.Ru.

Лидерами по максимальной стоимости всех форматов съёмного жилья в июле стали Москва, Казань и Санкт-Петербург. Медианная арендная ставка студий в столице составляет 63 тысячи рублей, в Казани — 34 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 32 тысячи рублей. Однокомнатные квартиры в Москве стоят в среднем 62 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 36 тысяч рублей, а в Казани — 35 тысяч рублей. Двухкомнатные квартиры в Москве оцениваются в 90 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 63 тысячи рублей, а в Казани — 46 тысяч рублей.

Трёхкомнатные квартиры в Москве можно снять в среднем за 147 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — за 87 тысяч рублей, а в Казани — за 80 тысяч рублей.

Исследование проводилось в августе 2024 года.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Запечённая картошка с кабачками: овощи под сыром и сливками получаются очень вкусными

Картошка с кабачками, запечённая в духовке, — это лёгкое и вкусное летнее блюдо, которое станет отличным гарниром к мясу или рыбе.

Картошка с кабачками в духовке: очень простое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо
В Торецке российская армия зашла в первый квартал многоэтажных домов
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot
Kitco: Россия нанесла ещё один удар по доллару
ВС РФ вплотную приблизились к Покровску, формируя "котёл" для ВСУ вплоть до Угледара Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин Великобритания не разрешила Зеленскому бить по Курской области своими ракетами Дмитрий Плотников
Атака ВСУ на Курскую область имеет медийный успех, но не имеет перспектив
Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве
Жареные макароны с яйцом на сковороде: для этого блюда их даже не нужно отдельно варить
Жареные макароны с яйцом на сковороде: для этого блюда их даже не нужно отдельно варить
Последние материалы
Эксперт рассказала о пользе пилатеса для фигуры и осанки
Почему чернослив должен быть в вашем рационе: как и зачем его употреблять
Эксперт Балашов: гели для посуды могут вызвать коррозию двигателя
Гарик Харламов указал на ключевую проблему российской киноиндустрии
Что делать, если ваш ребенок мешает соседям в самолете
Россия отказала компаниям из КНР в участии в многомиллиардном проекте
Kinggath Creations выпустила новый мод для Skyrim
Хинкл: ВВП России вырос на три процента
Представлен новый тип инсулина, способный произвести революцию в лечении диабета
Победить крота на огороде помогут натуральные репелленты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.