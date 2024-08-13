Стало известно, в каких городах в июле была самая доступная аренда жилья

Дешевле всего снять студию в июле 2024 года можно было в Челябинске и Уфе

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В июле самыми дешёвыми студиями для аренды были квартиры в Красноярске, Уфе и Челябинске. Медианные ставки аренды для студий составили 15 тысяч рублей, 17 тысяч рублей и 23 тысячи рублей соответственно.

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, PDM

Минимальная стоимость однокомнатных и двухкомнатных квартир была в Уфе, Воронеже и Омске. Однокомнатные квартиры сдавались в среднем за 20 тысяч рублей, 21 тысячу рублей и 22 тысячи рублей соответственно. Медианные арендные ставки двухкомнатных квартир в Уфе, Воронеже и Омске составили 26–27 тысяч рублей.

Самые дешёвые трёхкомнатные квартиры были в Омске (31 тысяча рублей), Воронеже (32 тысячи рублей) и Красноярске (37 тысяч рублей), пишет Газета.Ru.

Лидерами по максимальной стоимости всех форматов съёмного жилья в июле стали Москва, Казань и Санкт-Петербург. Медианная арендная ставка студий в столице составляет 63 тысячи рублей, в Казани — 34 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 32 тысячи рублей. Однокомнатные квартиры в Москве стоят в среднем 62 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 36 тысяч рублей, а в Казани — 35 тысяч рублей. Двухкомнатные квартиры в Москве оцениваются в 90 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 63 тысячи рублей, а в Казани — 46 тысяч рублей.

Трёхкомнатные квартиры в Москве можно снять в среднем за 147 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — за 87 тысяч рублей, а в Казани — за 80 тысяч рублей.

Исследование проводилось в августе 2024 года.