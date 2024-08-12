Преимущества и недостатки линолеума: что важно знать перед покупкой

Почему линолеум выцветает и как выбрать напольное покрытие

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Линолеум остается одним из популярных вариантов напольного покрытия. По мнению дизайнера Юлии Тычино, его популярность обусловлена привлекательным внешним видом и доступной ценой.

Фото: Flickr by Hannah and Simon, CC BY-ND 2.0

Среди дополнительных преимуществ линолеума можно отметить простоту укладки и легкость в уходе.

Однако у этого материала есть и значительные минусы. Одним из основных недостатков является его подверженность выцветанию под воздействием солнечных лучей. Чем больше времени линолеум проводит под солнцем, тем быстрее теряется его первоначальный цвет.

Кроме того, линолеум склонен к появлению волн на поверхности. Вмятины, оставленные тяжелой мебелью, также не поддаются восстановлению и могут потребовать полной замены покрытия.

Вместо линолеума стоит рассмотреть другие, более стильные, практичные и функциональные напольные покрытия. Например, ламинат может лучше вписаться в современный интерьер.