Как избежать ошибок в организации пространства на кухне: рекомендации дизайнера

Как избежать ошибок в организации пространства на кухне

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чтобы привести кухню в порядок, многие хозяева решают сделать ремонт. Однако даже после обновления может выясниться, что проблема остается нерешенной.

Фото: Needpix.com by palmettophoto1 (pixabay.com), CC0

Если вам мешает дискомфорт на кухне при готовке и приеме пищи, прежде чем начинать ремонт, попробуйте организовать пространство.

Эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино поделилась советами о том, что нужно для создания уюта и комфорта на кухне.

Даже после ремонта кухня может выглядеть не лучшим образом в следующих случаях:

1. Привычка оставлять продукты на виду.

Хлеб, овощи или их остатки на столешнице быстро портятся, еще до того, как их используют.

2. Грязные полотенца и губки для посуды.

Они не только портят внешний вид кухни, но и создают негативное впечатление о хозяевах. Кухонный текстиль важно поддерживать в чистоте и порядке.

3. Вентиляционная гофрированная труба.

Она не украшает интерьер, даже если кухня выполнена в стиле лофт или винтаж.

4. Магниты на холодильнике.

Они создают визуальный шум и могут повредить поверхность холодильника. Это же касается детских рисунков и оставленных записок.