Как избежать ошибок в организации пространства на кухне: рекомендации дизайнера

Чтобы привести кухню в порядок, многие хозяева решают сделать ремонт. Однако даже после обновления может выясниться, что проблема остается нерешенной.
Если вам мешает дискомфорт на кухне при готовке и приеме пищи, прежде чем начинать ремонт, попробуйте организовать пространство.
Эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино поделилась советами о том, что нужно для создания уюта и комфорта на кухне.
Даже после ремонта кухня может выглядеть не лучшим образом в следующих случаях:
1. Привычка оставлять продукты на виду.
Хлеб, овощи или их остатки на столешнице быстро портятся, еще до того, как их используют.
2. Грязные полотенца и губки для посуды.
Они не только портят внешний вид кухни, но и создают негативное впечатление о хозяевах. Кухонный текстиль важно поддерживать в чистоте и порядке.
3. Вентиляционная гофрированная труба.
Она не украшает интерьер, даже если кухня выполнена в стиле лофт или винтаж.
4. Магниты на холодильнике.
Они создают визуальный шум и могут повредить поверхность холодильника. Это же касается детских рисунков и оставленных записок.
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