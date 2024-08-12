Как выбрать мебель для маленькой комнаты: большой диван или компактные пуфики

Существует мнение, что в небольших помещениях следует использовать только компактную мебель.
С одной стороны, такой подход логичен: маленькие предметы занимают меньше места.
Например, пуфик не требует столько пространства, как большой диван, а комод менее громоздкий, чем платяной шкаф.
Однако эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино утверждает, что правило "мебель должна соответствовать размеру комнаты" не всегда нужно строго соблюдать.
В некоторых случаях крупные предметы мебели могут даже улучшить внешний вид небольшого помещения.
Недостатки маленькой мебели
Хотя небольшая мебель и экономит место, её излишек может сделать комнату тесной и неуютной.
Часто лучше поставить один крупный предмет, чем множество мелких.
Преимущества крупной мебели
При грамотном подходе большой диван или кровать могут улучшить общий вид комнаты.
Если в комнате есть только один крупный предмет, гармонирующий по цвету со стенами, пространство может казаться более просторным.
Отсутствие множества мелких пуфиков и столиков сохраняет ощущение свободы и избавляет от перегруженности интерьера.
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