Как выбрать мебель для маленькой комнаты: большой диван или компактные пуфики

Как выбрать мебель для маленькой комнаты

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Существует мнение, что в небольших помещениях следует использовать только компактную мебель.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rani Ramli, CC0

С одной стороны, такой подход логичен: маленькие предметы занимают меньше места.

Например, пуфик не требует столько пространства, как большой диван, а комод менее громоздкий, чем платяной шкаф.

Однако эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино утверждает, что правило "мебель должна соответствовать размеру комнаты" не всегда нужно строго соблюдать.

В некоторых случаях крупные предметы мебели могут даже улучшить внешний вид небольшого помещения.

Недостатки маленькой мебели

Хотя небольшая мебель и экономит место, её излишек может сделать комнату тесной и неуютной.

Часто лучше поставить один крупный предмет, чем множество мелких.

Преимущества крупной мебели

При грамотном подходе большой диван или кровать могут улучшить общий вид комнаты.

Если в комнате есть только один крупный предмет, гармонирующий по цвету со стенами, пространство может казаться более просторным.

Отсутствие множества мелких пуфиков и столиков сохраняет ощущение свободы и избавляет от перегруженности интерьера.