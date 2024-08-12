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Правительство разрабатывает меры по улучшению жилищных условий в рамках нацпроекта

Михаил Мишустин поручил конкретизировать меры по улучшению жилищной инфраструктуры
1:46
Недвижимость

Михаил Мишустин поручил разработать меры по улучшению жилищных условий в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Михаил Мишустин поручил конкретизировать меры по улучшению жилищной инфраструктуры
Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана, CC BY 4.0

Цель проекта — обновить жилой фонд России на 20% к 2030 году. Повышение качества городской среды для жизни — один из главных показателей нацпроекта.

До 2030 года планируется продлить программы стимулирования жилищного строительства. Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и "Фонд развития территорий" должны обновить критерии аварийного жилья до конца текущего года.

Сокращение инвестиционно-строительного цикла будет способствовать масштабному обновлению жилого фонда. Развитие институтов жилищных сбережений, жилищно-накопительных кооперативов и социальной ипотеки поможет населению улучшать свои жилищные условия.

Нацпроект "Инфраструктура для жизни" должен заработать с 2025 года и объединить такие направления, как жильё, дорожная сеть, ЖКХ и социальная инфраструктура.

В рамках нацпроекта планируется обустроить не менее 30 тысяч общественных территорий, построить и реконструировать не менее 2 тысяч объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, обновить не менее 85% парка общественного транспорта, привести в соответствие с нормативными требованиями не менее 85% дорог федерального значения и 60% региональных и межмуниципальных трасс, а также подключить к сетям в рамках программы социальной газификации не менее 1,6 миллиона домовладений (а до 2036 года — не менее 3 миллионов).

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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