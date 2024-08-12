Окончание срока льготной ипотеки может негативно сказаться на вводе жилья в эксплуатацию

Минстрой России прогнозирует снижение объёмов ввода жилья после завершения программы льготной ипотеки.
Несмотря на то, что в этом году строительство жилья в стране идёт с опережением графика, есть основания полагать, что в будущем может произойти снижение темпов. Одной из причин этого является завершение программы льготной ипотеки, которая стимулировала спрос на жильё.
Тем не менее регионы ожидают роста объёмов строительства в ближайшие два года благодаря продолжающимся льготным программам.
На данный момент в стране строится около 115 миллионов квадратных метров жилья, что эквивалентно примерно 2,5 миллионам квартир. Цель состоит в том, чтобы к 2030 году достичь показателя в 33 квадратных метра на каждого жителя России.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.