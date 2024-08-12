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Окончание срока льготной ипотеки может негативно сказаться на вводе жилья в эксплуатацию

В Министерстве строительства обеспокоены негативными последствиями льготной ипотеки
0:54
Недвижимость

Минстрой России прогнозирует снижение объёмов ввода жилья после завершения программы льготной ипотеки.

В Министерстве строительства обеспокоены негативными последствиями льготной ипотеки
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 3.0

Несмотря на то, что в этом году строительство жилья в стране идёт с опережением графика, есть основания полагать, что в будущем может произойти снижение темпов. Одной из причин этого является завершение программы льготной ипотеки, которая стимулировала спрос на жильё.

Тем не менее регионы ожидают роста объёмов строительства в ближайшие два года благодаря продолжающимся льготным программам.

На данный момент в стране строится около 115 миллионов квадратных метров жилья, что эквивалентно примерно 2,5 миллионам квартир. Цель состоит в том, чтобы к 2030 году достичь показателя в 33 квадратных метра на каждого жителя России.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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